Gift - Der knallrote Kuchen: Nachbar Paschulke geht es elend und schlecht. Er wurde vergiftet ausgerechnet von Fritz Fuchs und seinem knallrotem Kräuter-Kuchen. Da ist sich der Nachbar ganz sicher! Um seine Unschuld zu beweisen, macht sich Fritz also auf die Suche nach dem Kraut, das Herrn Paschulke so übel mitgespielt hat. Die Spuren führen ihn in ein verstecktes Haus, in dem die geheimnisvolle Magic Maggie wohnt. Ist sie eine gute Kräuterkennerin oder eine hinterhältige Giftmischerin? Nachdem Fritz von ihrem Heilpflanzentee probiert hat, wird ihm auch ganz mulmig. Kann es sein, dass Heilpflanzen etwa auch giftig sein können? Er forscht weiter und macht eine erstaunliche Entdeckung, was der wahre Grund für Paschulkes Vergiftung ist.