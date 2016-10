Die Millers Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Debbie ist überzeugte Veganerin und hat auch ihre Tochter Mikayla so erzogen. Doch als sie jetzt das erste Mal mit ihrer Großmutter Carol ein paar Tage zusammen ist, kommt sie in den Genuss ihrer fleischreichen Küche. Und verliebt sich sofort in sie. Original-Titel: The Millers Untertitel: Gemeinsamkeiten Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: James Burrows Folge: 15 FSK: 6 Schauspieler: Adam Nelson Franklin Tom Miller Beau Bridges Barry Jorgenson Michael Bower Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Ray J.B. Smoove