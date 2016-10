Nur knapp kommen Girgl Jennerwein (Fritz Karl) und sein Freund Pföderl (Christoph Waltz) im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 mit dem Leben davon. Derweil herrscht in ihrer bayerischen und Tiroler Heimat bittere Armut. Aus Not beginnen die Kriegsheimkehrer zu wildern. Vergeblich versucht der Jäger Mayr (August Schmölzer), der einst auch Jennerweins Vater wegen Wilderei erschoss, den Sohn auf frischer Tat zu ertappen. Jennerwein und Pföderl halten fest zusammen, bis sich beide in das gleiche Mädchen verlieben. Jetzt werden die Freunde zu Todfeinden. - Alles andere als sentimental geht es in Hans-Günther Bückings Heimatdrama zu, das auf einer wahren Begebenheit fußt: Der historische Georg Jennerwein wurde 1848 in Hais bei Holzkirchen geboren und nahm als junger Mann am Deutsch-Französischen Krieg teil. Seinen Zeitgenossen galt der Holzarbeiter als lebenslustiger, aber auch eigensinniger Raufbold und Weiberheld. 1877 wurde er von seinem Jugendfreund Pföderl auf einer Waldlichtung erschossen. Schon bald rankten sich Legenden um den "Jennerwein Girgl", der im Nachhinein zu einer Art alpenländischem Robin Hood verklärt wurde. Sein Grab auf dem Friedhof von Schliersee ist heute zur Pilgerstätte geworden.