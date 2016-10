U-Boot in Not Heute | ZDF neo | 20:15 - 22:00 Uhr | Thriller Infos

Nach dem Zusammenstoß mit einem Frachter sinkt das Atom-U-Boot "Neptun" vor der US-Küste. Es kommt am Abgrund zu einer Tiefseeschlucht zum Stehen und noch stehen die Chancen für die Crew gut, gerettet zu werden. Dann aber erschüttert ein Seebeben die Gegend und begräbt die Havarierten unter Schutt. Den Menschen bleiben nur noch knapp zwei Tag Luft zum Atmen... Original-Titel: Gray Lady Down Laufzeit: 105 Minuten Genre: Thriller, USA 1978 FSK: 12 Schauspieler: Captain Paul Blanchard Charlton Heston Captain Gates David Carradine Captain Bennett Stacy Keach Chief Mickey Ned Beatty Murphy Stephen McHattie Commander Samuelson Ronny Cox