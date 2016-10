James Bond (Timothy Dalton) ahnt nicht, was auf ihn zukommt, als er bei der Hochzeit seines Freundes Trauzeuge ist. Kurz zuvor hat er zusammen mit dem Bräutigam den berüchtigten Kokain-König Franz Sanchez (Robert Davi) in einer halsbrecherischen Aktion festnehmen können. Doch Sanchez entkommt auf spektakuläre Weise und nimmt grausame Rache an Bonds Freund und dessen junger Frau. Bond ist fest entschlossen, mit dem mörderischen Drogenboss abzurechnen, und lässt sich auch von seinem Londoner Chef M (Robert Brown) nicht davon abhalten. Obwohl ihm die "Lizenz zum Töten" aberkannt wird, startet er mit Hilfe der couragierten Ex-Agentin Pam Bouvier (Carey Lowell) nach Isthmus City, wo Sanchez über ein Imperium aus Banken, Spiel-Casinos und geheimen Drogenlabors herrscht und nicht nur korrupte Politiker in der Hand hat. In einem gewagten Spiel gelingt es Bond, zunächst das Vertrauen des verschlagenen Schurken zu gewinnen, ehe ein mörderischer Kampf zwischen den beiden entbrennt. "Lizenz zum Töten", der zweite James-Bond-Film mit Timothy Dalton in der Titelrolle, bietet eine geballte Ladung atemberaubender Action und nervenkitzelnder Spannung.