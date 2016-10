Konfirmand Ole leidet unter der fehlenden Nähe zu seinem Vater - einem Kriegsheimkehrer. Sensibel versucht Andreas zu vermitteln und legt dabei ein schwieriges Thema offen. Umso schwerer fällt es ihm, Lukas loszulassen, der im Rahmen von "Ärzte ohne Grenzen" in den Libanon will. Zum Glück bringen ihn die Treffen mit Marie auf andere Gedanken. Die beiden kommen sich näher, bis er feststellt, dass Marie ihm Mann und Kinder verschwiegen hat. Auch Lea fällt es nicht leicht, Lukas gehen zu lassen. Sie bedauert, dass er seinen Sohn Ben nicht aufwachsen sehen kann. Als Lea in finanzielle Nöte gerät, stellt Andreas sie kurzerhand als Gemeindesekretärin an. Eine Entscheidung, die Astrid mitträgt. Wird Lea das in sie gesetzte Vertrauen einlösen? Und wie steht es eigentlich mit Philip Glees' Werben um Astrids Gunst?