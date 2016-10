Lautlos nähern sie sich im Dunkeln, fliegen vorbei wie Schatten: Fledermäuse. "pur+"-Moderator Eric Mayer geht tief unter der Erde auf Fledermaussuche. Was ist dran am Vampirmythos? Eric Mayer trifft dazu den Fledermausforscher Bernd Ohlendorf in einem alten Eisenerzbergwerk. Zum ersten Mal hält Eric eine Fledermaus in den Händen. Wie ist das für ihn? Und warum hängen Fledermäuse mit dem Kopf nach unten, und wie klingt die Fledermaussprache? Das Echoortungssystem der Fledermäuse haben sich Schüler für die Entwicklung eines neuen Blindenstocks zum Vorbild genommen. Der sogenannte Batstick soll seinen Benutzer durch Piepssignale vor Hindernissen warnen. Die Schüler wollten mit ihrer Erfindung einer blinden Lehrerin den Alltag erleichtern. Wie gut funktioniert der Batstick?