Im Konzerthaus Berlin wird der "ECHO Klassik 2016" verliehen. Thomas Gottschalk präsentiert die glanzvolle Gala mit den herausragenden Klassik-Künstlern des Jahres. Mit dabei sind Weltstars wie Anna Netrebko, Jonas Kaufmann und Andrea Bocelli. Es spielt das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung des jungen venezolanischen Dirigenten Diego Matheuz. Die Riege großer Stimmen, die in Berlin live zu erleben sein werden, komplettiert der Countertenor Philippe Jaroussky, der zum Sänger des Jahres gewählt wurde. Einen "ECHO Klassik" für die solistische Einspielung im Fach Klavier erhält Khatia Buniatishvili, und auch Klarinettist Martin Fröst nimmt den Preis als Instrumentalist des Jahres persönlich entgegen. Die Werke Johann Sebastian Bachs im besonderen Arrangement für Blechbläser präsentieren an diesem Abend die Musiker von German Brass, die sich über die Auszeichnung zum Ensemble des Jahres freuen dürfen. Der "ECHO Klassik" ist die höchste Auszeichnung für Musik auf Tonträger, die einem Künstler in Deutschland verliehen werden kann. Seit 1994 zeichnet der Bundesverband Musikindustrie e.V. alljährlich die besten und erfolgreichsten Interpreten und deren Aufnahmen in 22 Kategorien aus. Das ZDF überträgt die Verleihung des international renommierten Musikpreises seit nunmehr 20 Jahren. Sie zählt zu den meistgesehenen Klassik-Sendungen im deutschen Fernsehen und trägt als erfolgreiche Marke dazu bei, die Faszination klassischer Musik einem breiten Publikum näherzubringen.