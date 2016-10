Nerven aus Stahl muss Kriminalkommissar Jan Fabel (Peter Lohmeyer) beweisen, als ein schwer einschätzbarer Serienmörder Hamburg mit schaurigen Taten in Angst und Schrecken versetzt. Dumm nur, dass ausgerechnet jetzt eine von Fabels fähigsten Mitarbeiterinnen ausfällt. Zwei Tote, die offenbar wenig miteinander gemein haben, sowie die bedrohliche Ankündigung einer Serie weiterer Rachemorde - das sind die beiden einzigen Hinweise, die Kriminalkommissar Jan Fabel über einen kaltblütigen Killer vorliegen, der seit kurzem Hamburg heimsucht. Lediglich das Tatmuster ist immer dasselbe: Erst werden die Opfer mit roter Farbe besprüht, dann skalpiert. Der Schlüssel in dem Fall scheint in einem politisch motivierten Attentat der 1980er Jahre zu liegen, das nie ganz aufgeklärt wurde.