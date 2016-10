Fehlt was, dann ist Improvisation alles: Nur mit ihren Ideen müssen Shary und Ralph heute eine ganze Sendung füllen. Sie erklären, wie man mit den eigenen fünf Fingern einen Schal stricken kann - mit Wolle, aber ganz ohne Nadeln. Außerdem fallen ihnen Antworten auf folgende Fragen ein: Woher kommt "Das kann kein Schwein lesen"? "Das kann kein Schwein lesen!" sagt man, wenn man eine krakelige Handschrift nicht entziffern kann. Aber wie kommt das Schwein in die Redensart? Und bedeutet sie tatsächlich, dass Schönschrift von Schweinen gelesen werden kann? Und was hat die Sauklaue damit zu tun? Shary und Ralph sorgen für Klarheit. Was ist ein Feedback und warum heißt es so? Warum kann man nicht alle Finger gleich gut bewegen? Kann man eigentlich im Kopfstand schlucken? Warum haben Hasen und Kaninchen so lange Ohren? - Warum kann man nicht alle Finger gleich gut bewegen?