Ein Krankenwagen saust in die Notaufnahme, ein Verletzter wird ausgeladen, aber Moment mal: Das ist ja gar kein Verletzter, das ist ja Willi! Der will sich nämlich mal ein Krankenhaus ganz genau von innen anschauen. Auf seinem Streifzug durchs Krankenhaus Agatharied bei Miesbach lernt Willi einige der 13 Stationen kennen. Gerade führt Dr. Weber eine Magenspiegelung bei einem Patienten durch und Willi darf zusehen. Auf der Kinderstation ist Willi bei der Visite dabei: Dem kleinen Markus wurde ein Zeh amputiert, aber jetzt geht es ihm schon wieder gut. Doch so einfach kommt Willi bei den Ärztinnen nicht davon, auch er selbst wird gründlich durchgecheckt, Belastungs-EKG und Blutabnahme inbegriffen. Nachdem Willi den eiligen Abtransport einer Herzpatientin mit dem Rettungshubschrauber beobachten konnte, wird's gleich noch einmal spannend: Die achtjährige Franziska hat einen entzündeten Blinddarm und muss operiert werden. klar, dass Willi da auch dabei sein möchte. Doch als der Chirurg Dr. Schardey zum Skalpell greift, ist es aus mit Willis Courage. Gerade noch rechtzeitig verlässt er den OP, bevor ihm schwarz vor Augen wird. Doch auch ohne Willi ist alles bestens gegangen: Operation gelungen, Patientin wohlauf!