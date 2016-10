In aller Freundschaft Heute | MDR | 18:05 - 18:50 Uhr | Arztserie Infos

Dr. Martin Stein kommt nach Leipzig zurück. Er war in München, um an einer Privatklinik eine Reihe von Operationen durchzuführen. Erst jetzt erfährt er von Dr. Kathrin Globischs Herzinfarkt. Martin ist brüskiert, weil Dr. Roland Heilmann ihn nicht vorher konsultiert hat, immerhin ist er der Gefäßspezialist. Als Dr. Stein Kathrin besucht merkt er, wie sehr sie auch psychisch leidet. Sie glaubt, sich übernommen zu haben, und stellt ihr Leben in Frage. Als Martin die bisherige Diagnostik von Dr. Roland Heilmann anzweifelt, kommt es zwischen den beiden zum Streit. Schwester Ulrike Stolze bekommt auf der Arbeit Besuch von Thomas Westphal. Es stellt sich bald heraus, dass es sich um dabei um ihren Ex-Mann handelt. Hans-Peter Brenner versetzt es einen Stich, als er die beiden in der Cafeteria beobachtet. Thomas ist gekommen, um sich bei Ulrike zu entschuldigen. Außerdem macht er sich Hoffnungen auf einen Neuanfang. Er trifft sich mit Sarah Marquardt zu einem Vorstellungsgespräch, und aufgrund seiner Referenzen und Kathrins kritischem Gesundheitszustand überlegt Sarah sogar, ob er als neuer Chefarzt in Frage kommt. Untertitel: Freunde in der Not Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2016 Regie: Mathias Luther Folge: 743 Schauspieler: Alexander Weber Heio von Stetten Thomas Westphal Henning Vogt Jakob Heilmann Karsten Kühn Marie Stein Henriette Zimmeck Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig