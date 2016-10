Zwischen Vicky und Thomas funkt es endlich. Vicky träumt bereits davon, die First Lady an Thomas' Seite zu werden. Als die beiden dann tatsächlich im Bett landen, beflügelt das Vickys Hoffnungen. Doch die werden jäh enttäuscht, als Thomas ihr ehrlich klarmacht, dass er nur eine unverbindliche Affäre will. Als Erikas Party für Hajo endlich steigen kann, fehlt von Hannes und Hajo jede Spur. Bis in der Feuerwache ein Notruf eingeht. Zwei ältere Herren treiben hilflos auf dem Hanebüttler See. Gunter will Merle verschweigen, dass er sie immer noch liebt, da er ihre Freundschaft nicht aufs Spiel setzen will. Auch Kim versucht weiter, sich Patrick aus dem Kopf zu schlagen. Doch bei den Vorbereitungen des Festivals bemerken die beiden, dass sie erstaunlich viele Gemeinsamkeiten haben. Dennis steht unter Druck, da er die Helgolandreise mit Edda finanzieren muss und eigentlich kein Geld hat. Als er für Merle eine Bestellung Hochzeitsgestecke verkauft, unterschlägt er spontan Geld. Aber Merle durchschaut ihn und Dennis bleibt zutiefst beschämt zurück.