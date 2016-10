Daniel Foray ist der Anführer einer Diebesbande, bestehend aus einer Handvoll Kleinkrimineller, die in Paris ihr Unwesen treibt. Ein vermeintlicher Tipp führt sie nach Chicago, wo sie hoffen, mit einem Juwelenraub den großen Coup zu landen. Doch von Anfang an geht alles schief, und sie haben noch nicht kapiert, dass ihr Auftraggeber sie hinters Licht führen will. Sie geraten in ein zwielichtiges Viertel, wo sie sich gleich mit dem Anführer einer Gang anlegen. Auf der anschließenden Flucht knacken sie ausgerechnet den Wagen eines Chicagoer Gangsterbosses. Als sie sich endlich am Ziel glauben, brechen sie in das falsche Haus ein, überwältigen den Bewohner und rauben ihn aus. Zu spät bemerken sie, dass es sich um den berüchtigten Mafiaboss Zammeti handelt, der nun auf Rache sinnt. Doch nicht genug. Zammetis Haus stand unter Beobachtung des FBI, das natürlich an den Dokumenten und Kassetten interessiert ist, die das Gaunergrüppchen mitgehen ließ. Was nun folgt, ist eine unbeschreibliche Hetzjagd quer durch Chicago. Verfolgt von der Mafia, dem FBI und der Polizei versuchen die unglücklichen Ganoven, aus Chicago zu entkommen und müssen sich dafür eine Menge einfallen lassen ...