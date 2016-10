Der Fall scheint klar: Petty Officer Muldoon und seine Bekannte Amy Harrison melden sich beim NCIS und geben an, dass Muldoon einen Mann namens Grafton in Notwehr erschossen hat. Doch nach Feierband erscheinen Gibbs und seinen Kollegen unabhängig voneinander einige Fakten merkwürdig, weshalb sie sich mitten in der Nacht am Tatort treffen. Bei der Rekonstruktion der Geschehnisse kommen sie schnell hinter die wahre Geschichte ...