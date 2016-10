Sommer, Sonne, Badespaß - ein fantastischer Tag am See. Doch plötzlich beobachtet Greta, wie ein Mann einen zappelnden Sack ins Wasser wirft. Offenbar befinden sich Tiere in dem Sack. Die Zehnjährige springt sofort ins Wasser, aber trotz der Hilfe ihres Vaters kann sie nur eines der armen Kätzchen retten. Für Greta steht fest: Dem "Katzenmörder" muss das Handwerk gelegt werden. Wenn es um das Leben von Tieren geht, ist Greta nun mal nicht zu halten ...