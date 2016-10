In Venezuela steigen neue Passagiere zu. Unter ihnen auch Gesa, die Küchenpraktikantin Lisa unterstützen soll. Mareen und Christian wollen auf dem Schiff ihre Traumhochzeit feiern, doch mit dem ersten Schritt an Bord schwächelt ihre Gesundheit. Und während sich Kapitän Hansen bei seiner Frau Waldtraud Tipps zum "Ausparken" seiner "Weißen Lady" holt, begibt sich Hotelpraktikant Florian für seine Freundin in echte Gefahr.