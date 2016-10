Das Schwergewicht Heute | Pro7 | 22:30 - 00:30 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Biolehrer Scott (James) will nicht zulassen, dass sein Kollege Marty aus Budgetgründen gefeuert wird. Um Geld heranzuschaffen, tritt er bei Mixed-Martial-Arts-Wettbewerben an. Schulkrankenschwester Bella unterstützt ihn. Original-Titel: Here Comes the Boom Laufzeit: 120 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2012 Regie: Frank Coraci FSK: 6 Schauspieler: Scott Voss Kevin James Bella Flores Salma Hayek Marty Streb Henry Winkler Betcher Greg Germann Er selbst Joe Rogan Eric Voss Gary Valentine