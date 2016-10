Der Wolf - Dein bis in den Tod Heute | ONE | 20:15 - 21:40 Uhr | Kriminalthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Privatdetektiv Veum (Trond Espen Seim) findet das Auto des Restaurantbesitzers Andresen. Dessen Ex-Gattin Wenche hatte es verkauft, weil Andresen ihr keinen Unterhalt zahlte. Dann ist Andresen plötzlich tot. Mord? Veum legt los - und verliebt sich in Wenche. Original-Titel: Varg Veum Laufzeit: 85 Minuten Genre: Kriminalthriller, N 2008 Regie: Erik Richter Strand FSK: 12 Schauspieler: Varg Veum Trond Espen Seim Hamre Bjørn Floberg Anna Kathrine Fagerland Isachsen Endre Hellestveit Wenche Andresen Sølje Bergmann Jonas Andresen Henrik Mestad