Rennen in Suzuka. Erst Felipe Massa, dann Jenson Button. Beide werden in der kommenden Saison nicht mehr in der Formel 1 fahren. Anders als Massa beendet der Brite seine Karriere aber nicht. Der dienstälteste F1-Pilot (seit 2000) verlängerte seinen Vertrag bei McLaren um zwei Jahre und wird 2017 als Ersatzmann von Stoffel Vandoorne im Team bleiben. Außerdem ist er als Markenbotschafter eingespannt und wird am Simulator testen. Nach Buttons schöpferischer Pause ist sogar eine Rückkehr 2018 nicht ausgeschlossen.