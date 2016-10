Mit neuem, siebenköpfigen Moderatoren-Team, noch spektakuläreren Testfahrten, viel PS und gewohnt bissigem Humor präsentiert sich die mehrfach preisgekrönte BBC-Auto-Show in der 23. Staffel bei RTL NITRO. Hauptmoderator Chris Evans ist bereits bekannt aus Großbritanniens größter Radioshow. An seiner Seite moderiert US-Serienstar und Motorsportfan Matt LeBlanc ('Friends'). Zum Team gehören außerdem der frühere Formel-1-Teamchef und Rennfahrer Eddie Jordan sowie die deutsche Rennfahrerin Sabine Schmitz. Die "Queen of the Nürburgring" ist die erste weibliche Moderatorin seit über 15 Jahren. Komplettiert wird das Team von zwei weiteren Autoexperten: Youtube-Star Chris Harris und Sport- Journalist und BBC-Radiomoderator Rory Reid. Natürlich darf auch "The Stig" - der anonyme Rennfahrer und Kult-Stuntman - in der neuen Staffel nicht fehlen. Das neue Moderatorenteam stellt sich auf und abseits der Straße vielfältigen Herausforderungen, sei es, dass sie Musik-Superstars im Geländewagen auf das Dach Afrikas chauffieren, im offenen Three-Wheeler durch Großbritannien cruisen, alte und neue Rolls-Royce im Westen Irlands auf die Probe stellen. Auch brandaktuelle Fahrzeuge werden getestet, wie der Furcht einflößende F12 TdF von Ferrari, der MCLaren 675 LT, der kampflustige BMW M2 und der schrille Aston Martin Vulcan. Auf der ganz neuen Teststrecke geben natürlich die größten Stars wie der britische Formel 1-Fahrer Jenson Button in der zweiten Folge einen umjubelten Auftritt hinlegt, wieder allwöchentlich alles.