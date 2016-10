Ein mit einem Messer bewaffneter Mann dringt nachts in Emilys Haus ein. Nur in letzter Sekunde gelingt es Nolan, den Eindringling zu verjagen. Er appelliert daraufhin an Emily, sich an die Polizei zu wenden, was diese allerdings verweigert, woraufhin Nolan dies selbst in die Hand nimmt. David erzählt Victoria, dass er in Emilys Haus eingedrungen sei, in der Absicht, sie umzubringen, es aber letztendlich nicht konnte. Victoria möchte David noch eine Weile versteckt halten, doch er beschließt, an die Öffentlichkeit zu treten und lässt sich bei einem Ladendiebstahl verhaften. Jacks Kollege Ben vermutet, dass es sich bei dem Dieb um den Einbrecher handeln könnte. Bei einer Gegenüberstellung erkennt Emily das Unfassbare: ihren Vater. Sie leugnet jedoch, dass er es war, der in ihr Haus eingebrochen ist. David sagt aus, Conrad hätte seinen Mord vor zehn Jahren nur vorgetäuscht, um ihn einsperren und foltern zu können. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Victoria und Charlotte stellen sich bei Davids erster öffentlicher Stellungnahme an dessen Seite. Emily ist fassungslos. Nachdem er erfahren hatte, dass Margaux seiner Mutter Geld geliehen hat, beschließt Daniel sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er wird von Louise als Vermögensberater engagiert, die ihm während der Zusammenarbeit schöne Augen macht, was Margaux gar nicht gefällt.