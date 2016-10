New Girl Heute | ORF 1 | 05:30 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt In die freie Wohnung nebenan ziehen zwei äußerst attraktive Frauen. Schmidt, Winston und Coach wollen sich ihnen von ihrer besten Seite präsentieren, doch dieser Schuss geht nach hinten los. Um nicht komplett wie die letzten Loser dazustehen, wollen sie den beiden zeigen, dass sie eigentlich doch ganz okay sind. Aber auch der zweite Versuch missglückt. Untertitel: Männer sind vom Mars Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: Lynn Shelton Folge: 20 FSK: 6 Schauspieler: Jessica Day Zooey Deschanel Zooey Deschanel Jess Nick Miller Jake Johnson Schmidt Max Greenfield Winston Bishop Lamorne Morris Cece Hannah Simone