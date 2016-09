'Ashley Graham ist erstes Plus-Size-Model auf der Sports Illustrated': Ashley Graham (28) aus Nebraska erschien im Februar 2016 als erstes "Plus-Size-Model" mit Größe 44 auf dem Cover der "Sports Illustrated" - im Bikini! Das durften bisher nur dürre Topmodels wie Irina Shayk und Heid Klum, und letztere wurde sogar schon für zu dick kritisiert - und das mit Größe 36! Ashley Graham modelt seit über zehn Jahren als 'Plus-Size-Model'. Ihr Gewicht wird auf etwa 83 Kilo geschätzt. Und ihre Karriere läuft super! Mit 12 Jahren wurde sie in einem Einkaufszentrum entdeckt. Sie arbeitete für Kataloge, auf dem Laufsteg oder in der Werbung. Sie stand schon für Marken wie H&M, Levis oder Calvin Klein vor der Kamera. Ashley Graham: "Ich weiß, dass meine Kurven sexy sind. Ich will, dass das jede Frau über ihre eigenen Kurven weiß. Es gibt keinen Grund sie zu verstecken. Es gibt aber viele Gründe, sie zur Schau zu stellen. Die Welt ist bereit für Kurven im Bikini!" 'Heuhaus Villa' - Engländer baut ein Traumschloss und versteckt es vier Jahre lang hinter Heuballen: Robert Fidler aus Großbritannien (67) baute zusammen mit seiner Frau Linda sein absolutes Traumschloss in der britischen Provinz Surrey. Robert Fidler ist ein entschlossener Mann, und er hat einen langen Atem. Schon vor 15 Jahren errichtete der Landwirt aus der britischen Grafschaft Surrey sein Traumhaus, ein Schloss im Tudorstil. Doch er hatte dazu gar keine Genehmigung. Er baute trotzdem und versteckte das mehrstöckige Anwesen unter Heuballen und Planen, und das vier Jahre lang. Denn nach vier Jahren erhalten in seinem Landkreis auch nicht genehmigte Bauten Bestandsschutz. Fast wäre der Plan auch aufgegangen. Doch dann entdecken Gemeindemitarbeiter das kleine Schlösschen und die Behörden machen Robert Fidler das Leben schwer und drohen mit Abriss. "2 in a Million" - ein kranker Junge trifft einen anderen Jungen, der Ähnliches durchmacht: Das 'Schwartz-Jampel-Syndrom', von dem weltweit nur rund 100 Fälle bekannt sind, ist eine schwere Krankheit. Diese Gelenkanomalie führt zu versteiften Muskeln, die ein reguläres Knochenwachstum verhindern. Selbst einfachste Dinge werden dabei zur Qual. Allein einen Raum zu durchqueren, ist wie ein Marathon. Der kleine Giovanni leidet an dieser Krankheit und hat das Gefühl, damit ganz alleine zu sein. Doch Tausende Kilometern entfernt gibt es einen anderen Jungen, der Ähnliches durchmacht. Als sich Giovanni (7) und Owen (9) zum ersten Mal begegnen, schöpfen die beiden neue Hoffnung. Welcher Lebenstraum wird die Nummer eins? - Heuhaus Villa - Engländer baut ein Traumschloss und versteckt es vier Jahre lang hinter Heuballen