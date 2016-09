In aller Freundschaft Heute | NDR | 12:10 - 12:55 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Lars Böttcher versucht, seiner an Multipler Sklerose erkrankten Frau Sonja beizustehen. Der letzte Schub hat ihr Sehvermögen eingeschränkt. Nun versucht Dr. Roland Heilmann, dieses mit einer speziellen Blutwäsche wiederherzustellen. Doch die sonst so starke Sonja verliert langsam allen Lebensmut. Sie weiß nicht, ob sie je wieder als Architektin arbeiten kann. Um ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben, wünscht sie sich ein Baby. Lars, der Sonja sehr liebt, fühlt sich überrumpelt. Er versteht, dass Sonja eine Perspektive braucht, glaubt aber, dass dieser Wunsch auf ihre depressive Stimmung zurückzuführen ist. Er sucht nach einem anderen "Lebensziel". Sonja wiederum versteht das als Ablehnung. Es entsteht ein Streit, bei dem sich Sonja versehentlich ihren Katheder herausreißt und lebensgefährlich verletzt. Sarah Marquardt hat mitbekommen, dass die Stadt Leipzig ein Bauchchirurgie-Zentrum plant, und schlägt vor, dass sich die Sachsenklinik dafür bewirbt. Prof. Simoni steht dieser Idee jedoch ablehnend gegenüber, da er einerseits das Investitionsrisiko scheut und sich andererseits schon für die Spezialisierung auf die Handchirurgie entschieden hat. Doch Sarah Marquardt ist überzeugt, dass das Bauchchirurgie-Zentrum langfristig eine bessere Investition wäre, und startet ein für sie typisches Manöver. Untertitel: Zeit für Veränderungen Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2013 Regie: Christoph Klunker Folge: 2 Schauspieler: Sonja Böttcher Janina Elkin Lars Böttcher Mike Hoffmann Jakob Heilmann Karsten Kühn Jonas Heilmann Anthony Petrifke Lisa Schroth Ella Zirzow Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets