Das NDR Fernsehen streamt live am 3. Oktober ab 18.00 Uhr die Produktion des Salzburger Landestheaters aus dem Hamburger Schauspielhaus und sendet das theatralische Filmprojekt zeitversetzt ab 22.45 Uhr im Programm. Mitwirkende: Laurence Rupp, Emanuel Fellmer, Wolf Danny Homann, Coco König, Friedrich von Thun, Harald Serafin, Nico Ehrenteit, Schauspielstudierende der Universität Mozarteum Salzburg Die Handlung: Der erstgeborene und geliebte Sohn Karl, Student, wird von seinem gemeinen Bruder Franz beim Vater angeschwärzt. Enterbt und enttäuscht schließt sich Karl mit einigen jungen Wilden zu einer Räuberbande zusammen. Sein Bruder Franz reißt Besitz und Titel an sich. Karl stellt sich das Räubern als ein Nehmen von Reichen und ein Geben an Arme vor, gesetzlos à la Robin Hood. Doch die Realität sieht anders aus: Er gerät immer tiefer in einen Sumpf aus Verbrechen und Intrige. Ein Ausstieg aus dem Szenario scheint nicht möglich, hat er doch den Räubern bei seiner Ehre Treue bis in den Tod geschworen.