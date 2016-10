"wissen aktuell" widmet sich den Rauschmitteln unserer Gesellschaft, hinterfragt die politischen Ansätze und Regelungen und zeigt neue Wege im Umgang mit gefährlichen Drogen. Während sich der Missbrauch von Medikamenten und Alltagsdrogen wie Alkohol in der Mitte der Gesellschaft etabliert hat, werden Konsumenten anderer Rauschmittel wie Cannabis und Kokain nach wie vor kriminalisiert: Wissenschaftlich ergibt das keinen Sinn. Mehr als anderthalb Millionen Deutsche sind süchtig nach Beruhigungs- und Schlafmitteln. Auch aufgrund der lockeren Verschreibungspraxis vieler Ärzte sind diese Mittel als "saubere Drogen" in der Apotheke einfach und legal erhältlich. Der gesundheitliche, aber auch der soziale und wirtschaftliche Schaden ist immens - ebenso bei der Alltagsdroge Alkohol; hier sind dem Konsum kaum Grenzen gesetzt. Welche Drogen legal sind und welche nicht, hängt ab vom soziokulturellen Kontext - und die gefährlichsten Drogen sind mitnichten die, gegen die der Gesetzgeber am vehementesten vorgeht. Die vorwiegend repressive Politik wird jedoch zunehmend in Frage gestellt: Der Drogenmarkt soll nicht mehr allein den Kriminellen überlassen werden, denn illegale Rauschmittel sind erhältlich wie eh und je, und der Kampf gegen sie kostet Jahr für Jahr viele Menschenleben. "wissen aktuell" zeigt unter anderem, wie riskant "Legal Highs" sind, warum Cannabis vor allem für Jugendliche gefährlich ist und welchen medizinischen Nutzen LSD hat.