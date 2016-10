Sie gehört zur Radiopreis-Gala wie der gläserne Radiopreis-Award zur Siegerpose der Gewinner: Barbara Schöneberger. Zum sechsten Mal führt die beliebte TV-Entertainerin durch die Show. In diesem Jahr begrüßt sie die besten Radiomacher Deutschlands am 6. Oktober 2016. Vor der berühmten Hafenkulisse am Schuppen 52 in Hamburg werden sich neben den Preisträgern auch viele prominente Laudatoren und internationale Topstars auf Barbara Schönebergers flotte Sprüche einstellen dürfen. Im vergangenen Jahr plauderte sie zum Beispiel mit Morten Harket von a-ha und konnte Newcomer Olly Murs zu einem Bussi überreden. Welche Musiker in diesem Jahr auf der Gala-Bühne auftreten werden, ist allerdings noch ein gut gehütetes Geheimnis, das erst in den kommenden Wochen Stück für Stück aufgeklärt wird. Barbara Schöneberger jedenfalls verspricht eine Moderation in Höchstform - gerade weil der Deutsche Radiopreis in diesem Jahr etwa einen Monat später verliehen wird als gewohnt: "Das hat den Vorteil, dass ich mich nach der Sommerpause schon warm moderiert habe und es gewohnt bin, auf viel zu hohen Schuhen zu stehen." Selbstironie wie diese gehört auch beim Deutschen Radiopreis zu Barbara Schönebergers Moderationen dazu. Bei der Verleihung 2015 verglich sie ihre festlich toupierte Galafrisur zum Beispiel mit der wilden, blonden Mähne von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Die Radiopreis-Gala ist für Barbara Schöneberger auch deshalb ein Highlight, weil sie bekennender Radio-Fan ist. "Ich freu mich riesig auf den Radiopreis, bei dem wir die Stars, die wir täglich im Radio hören, auch endlich sehen und feiern können", schwärmt die TV-Moderatorin.