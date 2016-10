Gäste: Schauspielerin Christine Neubauer, Moderator Guido Cantz, Sängerin Linda Hesse, Comedian Matze Knop, Moderatorin Petra Gerster und Schauspieler Francis Fulton-Smith u.a. - Taucherbrille aufsetzen? Klammer auf die Nase? Oder gleich einen Rückwärtssalto mit FlicFlac? Wie man Zwiebeltränen austricksen kann, darum ranken sich viele Mythen. Bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" am 6. Oktober 2016 um 20.15 Uhr im Ersten wird auch der ein oder andere Promi im Kampf mit dem bissigen Gemüse eine Träne verdrücken. Warum auch nicht? Denn unter dem Mikroskop betrachtet, sind Tränen wahre Kunstwerke. Eine andere besondere Flüssigkeit im menschlichen Körper ist das Blut. Eine Spende davon kann Leben retten. Vorher durchläuft so eine Blutspende aber viele Stationen. Moderator Eckart von Hirschhausen will es genau wissen und verfolgt den Weg seiner eigenen Blutspende bis zur Station im Krankenhaus. Ein weiter Weg für so einen kleinen Beutel, aber er lohnt sich: Im Studio lernen wir einen Spender kennen, dessen Blut einem kleinen Mädchen schon im Mutterleib das Leben retten konnte. Ob Goji-Beeren, Chia-Samen oder Acai-Früchte - "Superfood" ist gerade in aller Munde. Die Bewerber solcher exotischen Lebensmittel versprechen eine ganz neue Lebensqualität. Volle Punkte oder leere Versprechen? Eckart von Hirschhausen hat sich mal angesehen, was der Körper wirklich braucht. Außerdem in der Sendung: Beipackzettel mit all ihren Tücken und das Thema Berührungen - wie wir sie wahrnehmen und was sie in uns auslösen. Auch am 6. Oktober raten wieder prominente Teams um die Wette. Zu Gast sind u.a. Schauspielerin Christine Neubauer, Moderator Guido Cantz, Sängerin Linda Hesse, Comedian Matze Knop, Moderatorin Petra Gerster und Schauspieler Francis Fulton-Smith. "Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit dem SR und "Ansager & Schnipselmann".