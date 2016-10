Erst vor zwei Jahren führte die FIA die Formel-3-Europameisterschaft wieder ein. Von 1975 bis 1984 galt die Rennserie als der bedeutendste Wettkampf für Motoren mit einem maximalen Hubraum von 2.000cm³, wurde dann aber vom Formel 3-Cup und der Euroserie abgelöst. Die Formel 3 gilt als Vorstufe für die GP2-Serie und die Formel 1. Wer gute Plätze einfährt, hofft auf ein Cockpit in der Königsklasse. 2012 gewann der Spanier Daniel Juncadella die Gesamtwertung. Ein Jahr später saß er bereits für das Mücke Sportteam in der DTM am Steuer. Heute ist er Ersatzfahrer beim F1-Rennstall Force India. Amtierender Europameister der F3 ist der Italiener Raffaele Marciello. Auch der 19-Jährige hat den Sprung nach oben geschafft und fährt dieses Jahr in der GP2-Serie, die unmittelbar unter der Formel 1 steht. Die besten Eindrücke der aktuellen Saison hinterließen der Niederländer Max Verstappen und der Schwede Felix Rosenqvist bei den ersten Tests Anfang April in Ungarn. - 9. von 10 Saisonstationen