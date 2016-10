Oscar-Gewinner, Golden-Globe-Preisträger, gefeierter Stand-up-Comedian - kurz: Robin Williams war ein Ausnahme-Künstler und zugleich Ausnahme-Mensch. Als er am 11. August 2014 freiwillig die "Bühne des Lebens" verlässt, erheben sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt für ihn, sie klettern auf Tische, um diesem besonderen Mann die letzte Ehre zu erweisen. "Oh Captain, my captain" - die legendäre Szene aus "Der Club der toten Dichter" wird zum globalen Symbol der Würdigung, geht in den sozialen Medien wie eine Welle um die Welt. Was machte die Magie um Robin Williams aus, die bewirkte, dass Millionen Menschen sich ihm so nahe wie einem Familienmitglied fühlten? Warum war Robin Williams so außergewöhnlich, so unverwechselbar, so unersetzlich? Und weshalb konnte der Mann, der mit seinem Humor alle glücklich machte, sich selbst nicht glücklich machen? Ein halbes Jahr nach dem Tod des sympathischen Stars ist seine Faszination und die Liebe seiner Fans ungebrochen. Prominente und Wegbegleiter wie Arzt und Kabarettist Eckart v. Hirschhausen, Williams' enger Freund Rick Overton oder der deutsche Nachwuchs-Comedian Max Gstettenbauer gehen dieser Begeisterung auf den Grund und versuchen, das Rätsel um die letzten Stunden des gefeierten Schauspielers zu lösen. Die Dokumentation ist eine Hommage an eine herausragende Persönlichkeit.