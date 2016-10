Nachts im Museum 2 Heute | VOX | 20:15 - 22:25 Uhr | Fantasykomödie HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Larry (Ben Stiller) erreicht ein Hilferuf von Mini-Cowboy Jedediah. Die nachts lebendigen Ausstellungsstücke von Pharao Kah Mun Rah, Napoleon (Alain Chabat), Iwan dem Schrecklichen und Al Capone wollen eine Armee der Unterwelt heraufbeschwören. Original-Titel: Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian Laufzeit: 130 Minuten Genre: Fantasykomödie, CDN, USA 2009 Regie: Shawn Levy FSK: 6 Schauspieler: Larry Daley Ben Stiller Amelia Earhart Amy Adams Jedediah Smith Owen Wilson Kahmunrah/Der Denker/Abe Lincoln Hank Azaria Teddy Roosevelt Robin Williams Ivan der Schreckliche Christopher Guest Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets