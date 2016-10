Paul hat gerade nichts anderes im Kopf als seine neue Freundin Lissy. Darunter leidet nicht nur seine Pünktlichkeit, sondern auch sein Partner Semir, der Hilfe bei der Verfolgung eines Fluchtfahrzeuges braucht. Die rasante Fahrt über die Autobahn endet in einer gewaltigen Explosion, bei der der Fahrer des Fluchtwagens umkommt. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Einbruchsexperten handelte, der zu einem Team von Ex-Soldaten gehörte, das mit spektakulären Diebstählen die Polizei in Atem hält. Gleichzeitig erfährt Lissy eine unangenehme Wahrheit: Ihr lange verschollen geglaubter Vater gehörte früher ebenfalls der Einbrecherbande an. Seine alten Kameraden wollen ihn für einen letzten Coup als Fahrer anheuern und setzen dafür seine Tochter Lissy erfolgreich als Druckmittel ein. Es steht nicht nur Lissys Vertrauen zu ihrem Vater auf der Kippe, sondern auch Pauls Vertrauen zu seiner Freundin.