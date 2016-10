Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Elliot steckt in einem Gewissenskonfikt. Ihre dem Tod geweihte Freundin hat ihr anvertraut, dass sie sich umbringen will. Turk und Cox rangeln um die Gunst der Patienten. Da freut sich der Dritte: Nämlich J.D., der plötzlich zum Lieblingsarzt wird. Cox und Turk schlagen zurück... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Tabellenführung Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2007 Regie: Will MacKenzie Folge: 6 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Der Hausmeister Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley