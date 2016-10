Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Fran ist mit Maxwell zu einer Party bei einem wichtigen Geldgeber eingeladen, den Maxwell unbedingt für sich gewinnen will. Er beschwört Fran, sich vornehm und zurückhaltend zu benehmen. Kaum sind sie dort, reiht sich ein Unglück ans andere. Die Tragödie scheint perfekt, als Fran durch einen Unfall sogar den Tod des Gastgebers verschuldet. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Der kleine, leise Tod Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1998 Regie: Peter Marc Jacobson Folge: 2 Schauspieler: Fran Sheffield Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets