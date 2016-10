Achtelfinale in Bukarest. Snooker in Rumänien? Nichts Neues für Stuart Bingham. Der Weltmeister von 2015 spielte Ende vorigen Jahres ein Showmatch gegen Ronnie O’Sullivan in Bukarest: „2000 Fans sorgten für eine unglaubliche Atmosphäre“, erinnert sich Bingham noch gern. - 4. Turniertag, Achtelfinale (Best of 7)