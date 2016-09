Madenhackervogel Otis hat ein Problem mit seiner besten Freundin Gertie, der Giraffe. Es scheint, als würden Giraffen so gut wie nie schlafen, während Madenhackervögel dies sehr gerne tun. Und so hält Gertie Otis ständig wach. Ein Problem, dass Wissper mit der Hilfe von Erdmännchen Monty löst. Otis und Gertie lernen, was es heißt, sich abzulösen und dass ein Madenhackervogel allein nicht so hilfreich ist, wie ein ganzer Madenhacker- Schwarm.