Hauptmann Jesper ist Berufssoldat. Obwohl sein Bruder bei einem Einsatz in Afghanistan ums Leben gekommen ist, meldet er sich erneut zum Militärdienst in das krisengeschüttelte Land. Er bekommt mit seiner Truppe den Auftrag, ein abgelegenes Dorf vor den Taliban zu schützen, die in dieser Region zunehmend an Einfluss gewinnen. Unterstützt wird er dabei von dem jungen afghanischen Dolmetscher Tarik. Mit dessen Hilfe versucht Jesper, das Vertrauen der Dorfgemeinschaft und der verbündeten afghanischen Milizen zu gewinnen, doch die Kluft zwischen den Kulturen ist groß. Tarik, der sich aufgrund seiner Arbeit für die Deutschen im Fadenkreuz der Taliban befindet, erhält vom Bürgermeister des Dorfes die Erlaubnis, seine Schwester Nala, die in der Stadt bereits massiv bedroht wurde, nachzuholen. Auf dem Weg dorthin werden Nala und Tarik aus einem vorbeifahrenden Auto vom Motorrad heruntergeschossen. Tarik bleibt unverletzt, Nala ist lebensgefährlich verwundet. Tarik trägt seine Schwester ins Fort. Als Jesper die Erlaubnis verweigert wird, die schwer verletzte Afghanin ins deutsche Militärkrankenhaus bringen zu dürfen, entschließt er sich, sich über das Verbot hinwegzusetzen und Nala auf dem Lastwagen des Bürgermeisters zum Krankenhaus zu fahren, wo sie operiert wird. Bei der Rückfahrt geraten sie in einen Hinterhalt, bei dem Jespers Stellvertreter ums Leben kommt. Jesper kommt deswegen vor ein Kriegsgericht und wird unehrenhaft entlassen. Derweil stellt Tarik für sich und seine Schwester den Antrag auf Asyl in Deutschland. Doch dazu kommt es nicht ...