Rennfahrerin Susie Wolff - Mit Vollgas durchs Leben: Bislang waren Frauen nur schmückendes Beiwerk in der Formel 1. Die Rennfahrerin Susie Wolff will das ändern. Seit drei Jahren ist die Schottin Testpilotin beim legendären Williams Team und fest entschlossen, in die Startaufstellung der Königsklasse zu gelangen. Seit ihrem achten Lebensjahr fährt sie im Kreis.