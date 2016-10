Während zwei gekidnappte Passagiermaschinen am 11. September 2001 auf dem Weg nach Manhattan sind, um in das World Trade Center zu krachen, gerät auch Flug 93 in die Hände von Terroristen. Mutige Passagiere finden heraus, was in New York passiert ist, und sind bereit, ihr Leben zu riskieren, um zu verhindern, dass das Flugzeug sein Ziel erreicht.