Kühe melken und Stall ausmisten: Sängerin Ina Müller schuftet eine Woche lang auf einem ostfriesischen Hof! Sie ist Bauerntochter und durch und durch norddeutsch. Sie sollte also wissen, wie hart die Arbeit auf einem Hof an der Waterkant ist. Doch dass es so anstrengend werden würde, hätte Entertainerin Ina Müller nicht gedacht. Ina Müller schickt das ostfriesische Bauernpaar Manfred und Maike Tannen für eine Woche in den Urlaub. In dieser Zeit schmeißt sie zusammen mit Tjardo, rechte Hand von Manfred, den Hof am Deich in Bensersiel. Dabei werden sie unterstützt von Oma Anneliese und Sohn Keno. Eine Woche Hofarbeit bedeutet: Kühe, Schweine und Hühner füttern, Ställe ausmisten, Weidezäune kontrollieren, Trecker fahren und natürlich melken: nicht zehn oder 20, sondern gleich 160 sture ostfriesische Rindviecher, die gelegentlich auch besamt werden wollen. Der Tag auf einem Bauernhof beginnt früh und ist lang: Um 5.00 Uhr klingelt der Wecker, 30 Minuten später muss Ina am Melkstand stehen. Wer denkt, heutzutage läuft alles automatisch, irrt: Jede Kuh wird von Hand angemolken. Das gibt ordentlich Muskelkater. Wie lange Ina das wohl mitmacht? Freizeit gibt es in dieser Woche keine. Während Manfred und Maike am Hotelpool Cocktails schlürfen, muss Ina für die beiden auch am Abend einspringen: Im Posaunenchor und am Schießstand stellt sich Ina ungewohnten Herausforderungen. Typisch norddeutsch, typisch Ina Müller, typisch NDR: Mit viel Charme und Humor gewährt "Ina Müller Ich mach dir den Hof" unterhaltsam tiefe Einblicke ins wahre Landleben.