Von Geburt an ist Linda herzkrank. Damals prognostizierten ihr die Ärzte eine Lebenswahrscheinlichkeit von drei Monaten. Daraus wurden 30 Jahre. Linda ahnt schon vor allen anderen, dass sich ihre Zeit dem Ende zuneigt. Sie versucht ihre Familie schonend auf ihr zu erwartendes Ableben vorzubereiten. Ihr Ehemann Michael liebt sie zwar, und doch hintergeht er sie seit etlicher Zeit mit einer anderen Frau. Linda lässt sich nicht anmerken, dass sie darüber Bescheid weiß, und bringt sogar ein gewisses Verständnis auf. Sie will ein paar Tage mit denen verbringen, die ihr am nächsten stehen: ihren beiden Schwestern. Mit ihnen will Linda an die Nordsee fahren, nach Tating, den Urlaubsort ihrer Kindheit. Das Nesthäkchen Clara ist sofort von der Idee begeistert. Die älteste Schwester Katharina, Mutter dreier Kinder, ist anfangs skeptisch. Doch dann fährt sie doch mit. Die Krankheit hat Linda ebenso geprägt wie ihre beiden Schwestern. Während Katharina versucht, das Leben und ihre Gefühle zu kontrollieren, verdrängt Clara ihre Ängste. Die gemeinsame Reise wird noch dazu von Lindas plötzlichen Ohnmachtsanfällen erschwert. Es geht weiter nach Paris, wo die drei ihre Tante Leonie und ihren Onkel Daniel besuchen. Daniel ist Arzt und versteht, was in Linda vorgeht. Während einer kleinen Feier in der Wohnung der Gastgeber kommen sich die beiden näher. Daraufhin verlässt Linda heimlich die Feiergesellschaft und lernt durch Zufall eine Pariserin kennen, mit der sie den weiteren Abend verbringt. Später machen sich die Schwestern, die mittlerweile Lindas Fehlen bemerkt haben, auf die Suche nach ihr. Sie finden sie in Montmartre in der Basilika Sacré-Coeur, sichtlich geschwächt. Sie fahren mit dem Zug zurück nach Hamburg, und Clara und Katharina begleiten ihre Schwester ins Krankenhaus. Gemeinsam haben die drei Schwestern tragische und komische Momente miteinander erlebt. "Meine Schwestern" ist eine Geschichte über Mut, Lebensfreude und Optimismus.