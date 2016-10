Samy Deluxe rollt im "Zärtlichkeiten im Bus"-Bus durchs Wohnzimmer. Die Sommerpause ist vorbei. Die Moderatoren Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch haben diese Zeit genutzt und haben gemeinsam mit ihren besten Freunden, dem Reellen Reentko und dem Allesfahrer Torsten interessante Gäste durchs Sendegebiet chauffiert. In der ersten Ausgabe der neuen Staffel haben die TV Helden Ines und Cordula eine große Aufgabe zu lösen: Der MDR will sich verjüngen, Plaque abspülen und endlich die junge Zielgruppe erreichen. Das schafft man nur mit Jugendkultur. Forschungsergebnisse bestätigen die Vermutung, dass HipHop nach wie vor die Jugendkultur Nummer Eins ist. Also haben sich die beiden Grobmusiker Ines und Cordula einen Rapper eingeladen. Aber nicht irgendeinen, sondern Samy Deluxe, den vermutlich ältesten noch aktiven Rapper Deutschlands. Der ausgebuffte Plan: Samy Deluxe soll als Bindeglied zum MDR-Publikum herhalten.