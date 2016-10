Vicky sorgt im Auftrag Mielitzers bei Sydney für Stress, indem sie absichtlich viel zu viel Ware für die Boutique bestellt. Mielitzer kann Sydney jetzt mit einem Rat zur Seite stehen und bittet sie sogar um ein Date. Wird sie zusagen? Kim ist beschämt, als Patrick sie nicht küssen will, wird aber von Eliane getröstet, die glaubt, dass Patrick nur keine Liaison mit einer Kollegin will. Auch Vicky verfolgt weiter ihren Plan, Thomas zu bezirzen. Der behauptet vor Gunter, kein Interesse an Vicky zu haben. Doch ihre geschickten Avancen zeigen langsam Wirkung. Dennis verheimlicht vor Ben seine Rückenschmerzen und leiht sich von Eliane und Hannes Geld, um teure Medikamente im Internet zu bestellen. Die neuen Tabletten bringen keine Linderung. Stattdessen bekommt Dennis Lähmungserscheinungen im Bein. Erika, Hannes und Hajo sind frustriert, als ihnen die Vermieter den Einbau eines neuen Bades verweigern. Also muss ein neues Haus gesucht werden.