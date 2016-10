Nachdem Lord Lovat ihnen einige Männer für den Kampf bereitgestellt hat, haben sich Jamie und Claire auf den Weg gemacht, um sich mit Murtagh und dem Rest des Clans zu vereinigen. In dem gemeinsamen Quartier angekommen, wartet eine Mammutaufgabe auf die erfahrenen Kämpfer. Die meisten der zusammengetrommelten Männer hatten in ihrem Leben noch keine Waffe in der Hand. Wollen sie in dem harten Kampf gegen die Briten auch nur ansatzweise bestehen, müssen sie noch viel lernen. Jamie und Dougal sind sich uneinig über die Art und Weise, wie den Männern das Kämpfen beigebracht werden soll. Erneut muss sich Jamie gegenüber seinem Onkel als Oberhaupt des Clans beweisen. Claire holen während den Kampfvorbereitungen Erinnerungen aus dem zweiten Weltkrieg ein. Die traumatischen Erlebnisse lassen sie nicht los, sodass sie sich Jamie öffnet. Als sich ein britischer Feind ins Lager des Clans schleicht und gefangengenommen werden kann, können sich Jamie und seine Männer einen Vorteil für die Schlacht verschaffen...