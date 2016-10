In Deutschlands erster Erziehungsshow widmen sich Nazan Eckes und Oliver Geissen allen großen und kleinen Fragen rund um Familie, Kinder und Erziehung. Babys Einschlafprobleme, Handysucht im Kleinkindalter, der schwierige Umgang mit pubertierenden Teenagern: Auf unterhaltsame und liebevolle Weise - und ganz ohne erhobenen Zeigefinger - erhalten Eltern konkrete und lebensnahe Tipps. Gleichzeitig können die Zuschauer über den alltäglichen Wahnsinn in deutschen Wohn- und Kinderzimmern schmunzeln. Denn: Erziehung kann und soll auch Spaß machen! Im Mittelpunkt steht ein Live-Experiment, beim dem zwei Coaches Familien Hilfestellungen bei der Einschlafroutine geben. Mit versteckten Kameras beobachten wir mit unseren Experten die Probleme der Eltern, ihre Kinder ins Bett zu bringen: Die Kleinen schreien oder stehen sofort wieder auf, sind hyperaktiv oder lassen sich erst gar nicht ins Bett bringen. Dabei wird das Verhalten aller Beteiligten analysiert und die Eltern bekommen konkrete Anweisungen, damit es den Familien auch künftig besser gelingt, ihre kleinen Lieblinge ins Bett zu bringen. Im Studio selbst widmet sich ein Panel aus prominenten Gästen den typischen Erziehungsfragen: Sarah Lombardi, Birgit Schrowange und Janine Kunze sowie Pietro Lombardi, Thomas Heinze und Bürger Lars Dietrich diskutieren und berichten von ihrem Alltag als Eltern - gnadenlos offen und bisweilen urkomisch! "Das große Erziehungsexperiment - Die neue Familienshow mit Nazan Eckes und Oliver Geissen" ist eine Show für die ganze Familie und alle, die über so viel "Kinderwahn" nur schmunzeln können - denn der kommt garantiert in den besten Familien vor.