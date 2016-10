Bei einem Verwandtenbesuch in der DDR 1971 lernt die junge Hausfrau und Mutter Elke aus Bayern den Tischler Gregor aus Dessau kennen. Die beiden verlieben sich ineinander. Doch die Hürden für ihre Liebe sind von Anfang an enorm: Beide sind verheiratet, beide sind Eltern von jeweils zwei Kindern, aber sie sind entschlossen, alle Mauern zu überwinden. Die junge Hausfrau und Mutter Elke besucht 1971 ihre Verwandten in der DDR. Dort lernt die Bayerin den Tischler Gregor aus Dessau kennen. Trotz ihrer verschiedenen Lebenswelten verlieben sich die beiden ineinander. Doch die Hürden für ihre Liebe sind von Anfang an enorm: Beide sind verheiratet, beide sind Eltern von jeweils zwei Kindern. Elke lebt in der katholisch-konservativen Bürgerlichkeit der Bundesrepublik; Gregor arbeitet sich ab an der ideologischen und sozialen Enge der DDR, für die er so manches Opfer bringen muss. Die innerdeutsche Grenze trennt die Liebenden und verhindert eine regelmäßige Kommunikation. Nur einmal im Jahr gelingt es Elke und Gregor, einen Freiraum für ihre Liebe zu schaffen. Fernab vom Alltag und von allen Systemzwängen in Ost und West leben sie Leidenschaft, Neugier und innere Freiheit. Trotzdem - oder gerade deshalb - erweist sich Elkes und Gregors Verhältnis als stabil. Doch als Julianes Ehemann Helmut befördert wird und Zugang zu geheimen Verschlusssachen erhält, darf Elke nicht mehr einreisen. Die einzige Chance für Elke und Gregor, ihre Liebe zumindest zeitweise aufrechtzuerhalten, ist eine Reise in die Tschechoslowakei. Aber das intime Glück wird bald nicht nur von Eifersucht und Trennungsschmerz getrübt. Mit der Berliner Mauer fallen schließlich auch die Grenzen von Elkes und Gregors Liebe. Doch die Wiedervereinigung stellt beide vor eine harte Probe.