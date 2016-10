Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:30 - 08:50 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Tapfer springt Maxwell ins Wasser, um Fran zu retten. Den beiden gelingt es aber unglücklicherweise nicht, wieder an Deck zu gelangen, und so treiben sie auf eine einsame Insel ab. Das menschenleere Eiland ist genau der richtige Ort für ein frischvermähltes Ehepaar. Frans romantische Stimmung verfliegt allerdings, als Maxwell von einem Insekt k.o. gestochen wird. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Overboard - Eine Nanny fällt ins Wasser Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1998 Regie: Peter Marc Jacobson Folge: 1 Schauspieler: Fran Sheffield Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C.C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury