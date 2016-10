Das Erntedankfest in Flake droht zu platzen, wenn sich Snorre weiterhin weigert, sich zu waschen und die Strümpfe zu wechseln. Wickie nimmt die Sache in die Hand und schmiedet einen Plan, Snorre einzuseifen. In Flake soll der Gott Freyr, der für reiche Ernten verantwortlich ist, mit dem alljährlichen Frühlingsfest geehrt werden. Doch Greta, die sowohl die Feierlichkeiten wie auch die bunten Vergnügungsstände auf dem Dorfplatz mit ihrem Lied eröffnen soll, singt keinen Ton. Denn ihr Sohn Snorre stinkt. Solange der Kerl nicht frisch gewaschen und parfümiert vor ihr stehe, sei das Fest nicht würdevoll zu begehen. Doch Snorre weigert sich, auch nur die Strümpfe zu wechseln, die er seit 18 Jahren ungewaschen trägt. Unvorstellbar ist es für ihn, sich mit trockenen Kräutern abzureiben oder gar Rosenwasser über sich spritzen zu lassen. Der große Festtag droht zur großen Ernüchterung zu werden. Doch dann gerät Wickie etwas in die Finger, was ein Gallier vor Zeiten im Dorf zurückgelassen hat. Ein Stück, dessen Funktion bislang allen schleierhaft geblieben ist: Seife. Und kaum hat Wickie entdeckt, was man damit anstellen kann, ist auch schon ein raffinierter Plan in ihm gereift: Snorre soll nach Strich und Faden eingeseift werden.