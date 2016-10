Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Elliot will Kelso mit einer Surprise-Party überraschen. Schließlich wird er nur einmal 65. J.D. kassiert eine krasse Rüge von Cox, weil er schon wieder mit Turk Unsinn gemacht hat. J.D. reißt sich zusammen und ist plötzlich die Ernsthaftigkeit in Person. Das gefällt Turk gar nicht. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Mein inneres Kind Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2007 Regie: Zach Braff Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Carla Espinosa Judy Reyes Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets